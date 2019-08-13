Украина Курс доллара снова удивил - на валютном рынке Украины произошли перемены

2019-08-13 11:42 915

Сегодня средний курс доллара в украинских банках составляет 25,10-25,45 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 коп.

Евровалюта подешевела в покупке на 5 коп., и в продаже на 10 коп., до 28,00 -28,50 грн.

Курс российского рубля не изменился — до 0,360-0,395 грн.

Между тем, межбанковские валютные торги 13 августа открылись долларом по 25,07-25,20 грн. Как сообщает финансовый портал IBC, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар подешевел в покупке на 9 коп., а в продаже – на 1 коп. Евро подешевел в покупке на 8 коп., в продаже не изменился — 28,06-28,21 грн.

 

 

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