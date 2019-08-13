Мир Экс-президента обвинили в умышленном убийстве - выстрелил в сердце спецназовцу

2019-08-13 14:45 120

В Кыргызстане следствие полагает, что экс-президент страны Алмазбек Атамбаев во время штурма его резиденции, убил бойца спецназа выстрелом на поражение в сердце.

Во время пресс-конференции председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев сообщил, что в заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова стреляли на поражение в сердце. Он отметил, что ни один человек не пострадал от спецназа. Огнестрельное оружие было у Алмазбека Атамбаева.

"Он стрелял шесть раз в сторону подразделения "Альфы". Все шесть выстрелов нашли подтверждение — это смерть Усена Ниязбекова и ранение других спецназовцев. Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле", — сказал председатель ГКНБ.

Напомним, 7 августа силовикам не удалось успешно провести операцию по задержанию Атамбаева. События происходили в деревне Кой-Таш: бойцы спецназа ворвались в дом бывшего президента. Его сторонники оказали сопротивление правоохранителям, в результате столкновений пострадали обе стороны конфликта. На следующий день бывший лидер Киргизии решил сдаться силовикам после долгих переговоров. Вечером 8 августа он был задержан и отправлен в Бишкек.