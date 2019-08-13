Украина Ждете пенсии? Как подтвердить стаж и какие документы для этого нужны

2019-08-13 17:30 369

 

В Украине в настоящее время зарегистрировано более 11 миллионов пенсионеров, и количество их постоянно увеличивается. Чтобы новому пенсионеру начать получать выплаты и подтвердить пенсионный стаж, нужны несколько документов.

Прежде всего, это трудовая книжка (а на основании ее записей и других документов — справки предприятий, учреждений и организаций), а также сведения из госархивов.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» без уплаты взносов в Пенсионный фонд в страховой стаж пенсионера засчитывается:

срочная служба в армии, уход за ребенком-инвалидом, воинская (не срочная) служба, отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, срочная альтернативная (не воинская) служба, пребывание на фронте или участие в боевых действиях,
инвалидность ввиду несчастного случая на производстве или профзаболевание,
исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа,
срок получения материальной помощи на профессиональную подготовку/переподготовку и повышение квалификации, а также период получения пособия по безработице.

Напомним, что при желании украинцы могут рассчитать свою примерную пенсию. Данная формула состоит из трех переменных: средней зарплаты за три прошедших года — ее умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

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Украина

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