Политика Постпред Президента в Крыму: претензии России на днепровскую воду не имеют правовой основы

2019-08-13 18:30 117

 

Претензии России на воду из Днепра для оккупированного Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Об этом заявил в Facebook постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя "очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды".

"Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина", - написал Кориневич.

Также он отметил, что Украина перекрыла не русло Днепра, а канал, расположенный на территории страны.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", - отметил постпред.

Кроме того, он заявил, что, по всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает.

"В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы", - заявил Кориневич.

Как сообщал УНН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды и электроснабжения в оккупированный Крым.

Ранее он называл условие возобновления подачи воды в Крым.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров приостановили.

Запасы воды в Крыму пополняют с водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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