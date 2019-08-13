Политика Зеленский принял роковое решение о гражданстве россиянам: шах и мат Путину

2019-08-13 19:00 387

 

Президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России

Об этом говорится в указе главы государства №594/2019, подписанном 13 августа.

Получить украинское гражданство станет проще «иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений».

Для получения россиянами гражданства по упрощенной системе им необходимо подать такие документы: декларация об отказе от гражданства РФ и документ от МИД Украины, подтверждающий преследование за политические убеждения.

В соответствии с указом, Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическим преследованиям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа — поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

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