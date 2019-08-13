Елена Зеленская поразила заявлением о переговорах ее мужа с Путиным: «Игра окончена»

Елена Зеленская рассказала произойдет ли встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным
Супруга президента Украины Елена Зеленская заверила, что ее муж Владимир не намерен ни в чем уступать президенту России Владимиру Путину.
Вместе с тем, он поддерживает переговоры со страной-агрессором в присутствии международных лидеров. Такую позицию новоиспеченного политика его жена изложила в интервью The Daily Beast.
«Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — сказала Зеленская.
Также она заявила, что за последние пять лет большинство политиков перестали воспринимать юмор «Квартала 95» с достоинством.
«За последние пять лет власть показала, что «игра окончена». Политическая элита пыталась наказать нас за шутки», — пожаловалась Зеленская, которая является одним из авторов студии. После этого, по ее словам, творческий коллектив решил, что «нужно что-то делать, чтобы не превратиться в Россию».
Также ранее сообщалось, что у Владимира Зеленского есть шанс реанимировать Нормандский формат, однако Путин будет всячески торговаться и затягивать процесс.
«Встреча в нормандском формате Зеленскому нужна, чтобы поговорить с глазу на глаз с Путиным. Телефонные разговоры — лишь пристрелка. Прощупывание ситуации, чтобы понять риторику Путина. Хотя президент РФ не пойдет навстречу Зеленскому в полной мере. То есть деэскалации военного напряжения не будет и вывода российских войск также», — говорит Семенюк.