Политика Елена Зеленская поразила заявлением о переговорах ее мужа с Путиным: «Игра окончена»

2019-08-13 20:00 750

Елена Зеленская рассказала произойдет ли встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным

Супруга президента Украины Елена Зеленская заверила, что ее муж Владимир не намерен ни в чем уступать президенту России Владимиру Путину.

Вместе с тем, он поддерживает переговоры со страной-агрессором в присутствии международных лидеров. Такую позицию новоиспеченного политика его жена изложила в интервью The Daily Beast.

«Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — сказала Зеленская.

Также она заявила, что за последние пять лет большинство политиков перестали воспринимать юмор «Квартала 95» с достоинством.

«За последние пять лет власть показала, что «игра окончена». Политическая элита пыталась наказать нас за шутки», — пожаловалась Зеленская, которая является одним из авторов студии. После этого, по ее словам, творческий коллектив решил, что «нужно что-то делать, чтобы не превратиться в Россию».

Также, по словам Зеленской, ее «демократическому мужу будет легко быть слугой народа, а не хозяином».