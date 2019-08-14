Политика Зеленский уволил еще одного человека Порошенко, но вскоре сам его и трудоустроил

2019-08-14 13:44 126

Владимир Зеленский продолжает избавляться от людей Порошенко в высших органах госвласти. Президент уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Соответствующий указ №598/2019 опубликовали на сайте президента.

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Следующим указом №599/2019 Зеленский назначил Литвиненко директором Национального института стратегических исследований. При этом он обязал уже нового директора в течение двух месяцев подготовить предложения по реформированию и стратегии развития института, который будет предусматривать реорганизацию и сокращение штата.



Напомним, Александр Литвиненко был заместителем директора Национального института стратегических исследований с июня 2010 года по январь 2014 года. Уже 5 апреля 2014 года он стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.