Политика В ООН отказались от предложенного Польшей инструмента прекращения войны на Донбассе

2019-08-15 15:44 390

ООН не одобрила предложение Польши о назначении спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

Как заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, назначение специального представителя генсекретаря ООН могло бы стать новым инструментом в поиске путей прекращения войны на Донбассе. Таким образом, спецпредставитель мог бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", - сказал Чапутович, передает "Укринформ".

При этом он уверяет, что Польша поддерживает позицию Зеленского о расширении "нормандского формата" и привлечении к переговорам США и Британии.

Напомним, Польша ожидает от Украины укрепления отношений с Евросоюзом и НАТО после избрания нового Кабмина, заверяет в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом агрессивных действий со стороны Москвы.

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