Мир Facebook поймали на расшифровке и сборе аудиосообщений пользователей

2019-08-15 10:13 201

Facebook оказался в эпицентре нового скандала. Как выяснилось, компания нанимала сотни подрядчиков, чтобы они расшифровывали аудиосообщения пользователей.

По словам расшифровщиков, они не знали, где были сделаны записи, каким образом они были получены и зачем это компании. Они только слушали разговоры пользователей Facebook, передает агентство Bloomberg.

Подрядчики в свою очередь проверяли, правильно ли искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения.

В ФБ подтвердили, что занимались расшифровкой аудиосообщений пользователей. После чего заявили, что больше так не будут.

"Так же, как Apple и Google, мы приостановили расшифровку аудио людьми более недели назад", - сообщили в Facebook.

В компании отметили, что пользователи, чьи сообщения прослушивались, выбрали в приложении вариант Facebook Messenger, предусматривающий расшифровку их голосовых сообщений.