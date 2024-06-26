Политика США приближаются к разрешению своим подрядчикам работать в Украине - CNN

2024-06-26 21:37

Это решение ускорит техническое обслуживание и ремонт вооружения, предоставленного Вашингтоном Киеву.

Белый дом находится на пути отмены фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине для ремонта предоставленной США военной техники. Об этом во вторник, 25 июня, сообщило издание CNN со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников.



Отмечается, что принятие соответствующего решения ознаменует еще одно значительное смещение в политике администрации президента Джо Байдена в отношении Украины, поскольку США ищут способы дать украинским военным преимущество над Россией.



Собеседники CNN рассказали, что эта тема на рассмотрении в Белом доме, но Байден пока не дал согласия.



"Мы не приняли никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса преждевременно. Президент абсолютно уверен, что не будет отправлять американские войска в Украину", – сказал журналистам один из чиновников.

Другой собеседник отметил, что если решение будет принято, вероятно, оно начнет действовать в 2024 году. Это позволит Пентагону впервые с начала полномасштабного вторжения России предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине. Чиновники выразили надежду, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт вооружения, которое Вашингтон предоставил Киеву.

В материале отмечается, что в течение последних двух лет Байден настаивал на том, чтобы все американцы, особенно военнослужащие, держались как можно дальше от линии фронта в Украине. В результате предоставленную США военную технику пришлось вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, который требует времени.

Сейчас США могут помочь с техническим обслуживанием только через видеочат или защищенный телефон. Однако такой механизм помощи имеет определенные ограничения, ведь американские войска и подрядчики не могут напрямую работать с системами, пишет CNN.

Чиновники Белого дома рассказали, что в последние месяцы эти ограничения начали пересматривать, поскольку помощь от США была заблокирована в Конгрессе, а Россия имела успехи на поле боя.

Если позволить опытным американским подрядчикам, финансируемым правительством США, находиться в Украине, это значит, что они смогут помочь отремонтировать поврежденное оборудование гораздо быстрее, отметили они.

По их словам, одной из систем, которая, вероятно, потребует регулярного технического обслуживания, являются истребители F-16, которые Украина должна получить в 2024 году. Однако компании, претендующие на контракты, должны будут разработать надежные планы снижения рисков, чтобы снизить угрозы для своих сотрудников, подчеркнул один из собеседников.