Украина В Украине изменят правила выплаты субсидий

2019-08-14 17:00 342

 

Правительство изменит порядок выплаты монетизированных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме отделений Ощадбанка и Укрпочты, получить льготы наличными можно будет в любом другом банке, включенном в перечень уполномоченных финучреждений.

Соответствующее предложение Министерства социальной политики Кабмин рассмотрит на заседании 14 августа.

По новому порядку получатель льгот сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. При этом информацию о платежных реквизитах пенсионеров пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

И хотя в проекте постановление не уточняется, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными, очевидно, что речь идет о банках, которым Минфин разрешил выплачивать украинцам пенсии. В настоящий момент это:

  1. Укрэксимбанк

  2. Ощадбанк

  3. Приватбанк

  4. Укргазбанк

  5. Укрсоцбанк

  6. Райффайзен Банк Аваль

  7. Кредобанк

  8. УкрСиббанк

  9. Идея Банк

  10. Креди Агриколь Банк

  11. Пиреус Банк МКБ

  12. Альфа-банк

  13. ОТП Банк

  14. банк "Альянс"

  15. банк "Львов"

  16. Индустриалбанк

  17. МТБ Банк

  18. "Пивденный"

  19. Полтава-банк

  20. ПУМБ

  21. банк "Грант"

  22. Юнекс Банк

  23. Коммерческий индустриальный банк

  24. Universal Bank

  25. Радабанк

  26. банк "Восток"

  27. Мотор-банк

  28. Аккордбанк

  29. Кристаллбанк

  30. банк "Сич"

  31. "Клиринговый Дом"

  32. Метабанк

  33. МИБ

  34. Правэкс-банк

  35. ТАСкомбанк

  36. Укрстройинвестбанк

  37. Акцент-банк

  38. Агропросперис Банк.

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