В Украине изменят правила выплаты субсидий

Правительство изменит порядок выплаты монетизированных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме отделений Ощадбанка и Укрпочты, получить льготы наличными можно будет в любом другом банке, включенном в перечень уполномоченных финучреждений.
Соответствующее предложение Министерства социальной политики Кабмин рассмотрит на заседании 14 августа.
По новому порядку получатель льгот сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. При этом информацию о платежных реквизитах пенсионеров пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.
И хотя в проекте постановление не уточняется, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными, очевидно, что речь идет о банках, которым Минфин разрешил выплачивать украинцам пенсии. В настоящий момент это:
Укрэксимбанк
Ощадбанк
Приватбанк
Укргазбанк
Укрсоцбанк
Райффайзен Банк Аваль
Кредобанк
УкрСиббанк
Идея Банк
Креди Агриколь Банк
Пиреус Банк МКБ
Альфа-банк
ОТП Банк
банк "Альянс"
банк "Львов"
Индустриалбанк
МТБ Банк
"Пивденный"
Полтава-банк
ПУМБ
банк "Грант"
Юнекс Банк
Коммерческий индустриальный банк
Universal Bank
Радабанк
банк "Восток"
Мотор-банк
Аккордбанк
Кристаллбанк
банк "Сич"
"Клиринговый Дом"
Метабанк
МИБ
Правэкс-банк
ТАСкомбанк
Укрстройинвестбанк
Акцент-банк
Агропросперис Банк.