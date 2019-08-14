Украина В Украине изменят правила выплаты субсидий

2019-08-14 17:00 342

Правительство изменит порядок выплаты монетизированных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме отделений Ощадбанка и Укрпочты, получить льготы наличными можно будет в любом другом банке, включенном в перечень уполномоченных финучреждений.

Соответствующее предложение Министерства социальной политики Кабмин рассмотрит на заседании 14 августа.

По новому порядку получатель льгот сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. При этом информацию о платежных реквизитах пенсионеров пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

И хотя в проекте постановление не уточняется, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными, очевидно, что речь идет о банках, которым Минфин разрешил выплачивать украинцам пенсии. В настоящий момент это: