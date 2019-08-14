Спорт Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

2019-08-14 18:00 225

 

14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится матч за Суперкубок УЕФА между английскими клубами "Ливерпуль" и "Челси".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

Начало матча в 22:00.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является мерсисайдский клуб. На успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья оценивается коэффициентом 4,20. На успех "Челси" можно поставить с коэффициентом 6,00.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, а "Челси" выиграл Лигу Европы.

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