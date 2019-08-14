Украина Экологи бьют тревогу: в Украине выловили очень опасных крабов

2019-08-14 18:30 1029

В акватории Черного моря, в Днепро-Бугском лимане поймали очень опасный вид крабов - китайских мохнаторуких крабов (Eriocheir sinensis). Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины.

Ранее этот вид ранее только в озере Янчэнху и в Желтом море. В Европу такие крабы попали только в начале двадцатого века. И вот недавно они появились на территории Украины.

В Ассоциации рыболовов Украины рассказали, что это вид крабов чрезвычайно опасен, так как они могут нанести вред флоре и фауне. У этих крабов в украинских водах практически нет конкурентов и есть опасность, что они могут наводнить акваторию Черного моря и лиманов. Мохнаторукие крабы прекрасно себя чувствуют, как в пресной, так и в соленой воде.

Они агрессивны к другим жителям воды и очень плодотворны, после появления в водоемах они начинают быстро распространяться, что может привести к гибели других видов.

Мясо мохнаторуких крабов в пищу не годится, так как они являются переносчиками легочного сосуна. Если этот паразит попадет в организм человека, то вызовет тяжелое заболевание парагонимоз, которое поражает легкие, а также мозг. Мохнаторукий краб считается одним из ста самых опасных крабов в мире. Как известно, в тех странах, где они живут, они нанесли серьезный ущерб.

"Крабы уничтожают рыбу в водоеме, съедают рыбью икру, не гнушаются и другими водными обитателями. Мохнаторукий крабы считаются непревзойденными землекопами, они вырывают длинные (более 5 метров) разветвленные норы, в том числе и в плотинах и других гидротехнических сооружениях. это неоднократно приводило к масштабным авариям ", - говорит председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Херсонской области работники правоохранительных органов задержали браконьера, незаконно вылавливающего креветок и рыб.