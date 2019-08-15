Политика НАБУ обязали открыть уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко

2019-08-15 11:12 222

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

Как сообщают Українські новини со ссылкой на материалы суда, было установлено, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса).

1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако бюро отказалось открывать уголовное производство.

5 августа текущего года суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко.