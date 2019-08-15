Украина Спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реках Закарпатья и селевых потоках

2019-08-15 14:15 240

На западе Украины сегодня и завтра ожидаются подъемы уровней в реках в связи с дождями. Возможно затопление заводей, сельхозугодий.

"Ожидаются подъемы уровней воды над уровнями 15 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2 - 1,2 м, на реках Закарпатья - 0,2-1,0 м; 16 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,2-0,7 м; местами возможен начальный выход воды на пойму реки Вишня – село Твиржа (Львовская область), реки Луга - Владимир-Волынский (Волынская область)", -  сообщает ГСЧС Украины.

Также при сильных дождях возможно формирование значительного местного склонового стока, локальных селевых потоков. В связи с сохранением значительных дождей, 15 августа на реках бассейна Днестра (Львовская обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,0 - 1,5 м над текущими уровнями. Местами затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. При сильных дождях, местного склонового стока вероятное начальное затопление объектов в приречных населенных пунктах в Старосамборском, Самборском, Турковском и Дрогобычском районах Львовской обл.

15 августа, при сильных дождях, в Карпатах существует угроза формирования селевых потоков.

В связи с возможными значительными дождями, 15-16 августа на реках бассейна Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

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Спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реках Закарпатья и селевых потоках 2019-08-15 14:15 240

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