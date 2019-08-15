Политика Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече "Нормандской четверки"

2019-08-15 17:00 243

 

Роман Бессмертный прокомментировал идею Президента Украины Владимира Зеленского провести встречу лидеров стран “Нормандской четверки” после обстрелов 6 августа под Павлополем на Донбассе, пишет УНН со ссылкой на его интервью BBC Украина.

На вопрос BBC Украина, что: “Зеленский предложил как можно скорее собрать саммит в нормандской формате, “посмотреть друг другу в глаза и наконец прекратить войну”, бывший представитель Украины в ТКГ сказал, что когда: “принимаются какие-то решения, должен быть механизм, который мотивирует. Встретиться, чтобы посмотреть в глаза — идея хорошая. А встретиться, потому что есть погибшие, надо наказать виновных и есть заявление о выходе из Минского процесса, — это две разные вещи”.

На встречный уточняющий вопрос: “Очевидно, что задача номер один для Зеленского — организовать встречу в нормандском формате и о чем-то договариваться. Как вы оцениваете перспективы?” Роман Бессмертный сказал: “6 числа был очень трагический повод для того, чтобы аргументировать необходимость скорейшего собрания. Сегодня я не понимаю, что является механизмом собрания. 8 сентября в России выборы (выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года — ред.). Как вы думаете, Путину надо собрание в нормандской формате до 8 сентября? А в Украине сейчас нет министра иностранных дел, премьера”.

Роман Бессмертный сообщил, что нарушение перемирия 6 августа под Павлополем на Донбассе организовали в Кремле, чтобы ударить по Президенту Украины.

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