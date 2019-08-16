Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба

В течении минувших суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опытного, Лебединского и Авдеевки.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил вблизи Южного и Новолуганского.
"За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня.