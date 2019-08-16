Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба

2019-08-16 14:14 405

В течении минувших суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опытного, Лебединского и Авдеевки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил вблизи Южного и Новолуганского.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня.

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