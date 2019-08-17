Украина Субсидианты напряглись: новая власть вводит новые правила

2019-08-17 10:23 216

Кабмин изменил порядок выдачи субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволив гражданам самостоятельно выбирать банк для выплат.

Об этом гласит текст постановления, принятого 14 августа, пишет finance.liga.

Информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. Они смогут получать монетизированные субсидии вместе с пенсиями.

Отмечается, что в документе нет перечня банков, которые уполмочены на выплату субсидий. Возможно это те банки, которым Минфин разрешил выплачивать пенсии - их 38.

Известно, что ранее счета для выплаты субсидий открывались исключительно в Ощадбанке.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус заявлял, что Кабмин должен изменить критерии определения субсидиантов, чтобы незащищенные слои населения могли получать субсидии. По его подсчетам, это еще около 1 млн семей.

Напомним, что новое правительство Зеленского намерено провести верификацию (проверку) получателей социальных выплат и субсидий. Это планируется сделать для того, чтобы бюджетные средства не продолжали присваивать лица, которые получают помощь от государства путем махинаций с документами.

Представитель партии «Слуга народа» Галина Третьякова в своем интервью СМИ рассказала, что миллионы людей получают помощь от государства, хотя по сути и не нуждаются в ней. Из бюджета страны ежегодно уходит 700 миллиардов гривен на выплату пенсий и соцпомощи. Сейчас, получить пенсию или соцвыплаты незаконным путем стало куда сложнее, когда появился Единый реестр, до это все списки велись только на бумагах.

Льготники не раз сами рассказывали, что достаточно было дать взятку чиновнику, который занимается назначением социального обеспечения, как человек начинал получать ежемесячные выплаты.

Галина Третьякова намерена, провести верификацию выплат от государства сразу со стартом работы нового парламента. Планируется создать специальною платформу, куда будут попадать данные каждого претендента на выплаты. В этом вопросе Украина должна перенять опыт Европы. На платформу будет попадать информация о покупке недвижимости, транспорта зачислений на банковский счет. Проверятся данные будут в три этапа: до получения соцвыплат, во время получения и после получения. Законопроект предусматривает отмену субсидии в случае, если человек начал зарабатывать больше.

Во время проверки, если было зафиксировано нарушение, Минфин должен обратится к ведомству которое присудило выплату гражданину. Через две недели после перепроверки данных Пенсионный фонд или Министерство социальной политики должно принять решение отменять выплаты или оставлять.