Политика У Зеленского высказались о зарплатах нардепов: «Недостаточно»

2019-08-17 14:30 390

 

Глава партии «Слуга народа» и вероятный будущий спикер Дмитрий Разумков высказался о зарплате народных депутатов.

Так, депутат Рады нового созыва будет получать около 36-37 тысяч грн, а вместе с добавками около 50 тысяч. Разумков считает, что «она могла бы быть большей».

«Это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — отметил он.

Главным в данном вопросе, утверждает Разумков, будет ценности, которые дороги каждому отдельному парламентарию.

«За 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее –вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер – тебя и миллионные заработки не остановят», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, среди депутатов нового созыва Верховной Рады еще до начала работы в парламенте разгорелись первые конфликты.

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