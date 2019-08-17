Политика В России такого не ждали: Украина сделала неожиданное заявление по транзиту газа

2019-08-17 13:00 4695

 

"Укртрансгаз" модернизировал 5 компрессорных станций для работы в реверсном режиме - это позволит в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Как пояснили в компании, в случае необходимости транспортировка голубого топлива будет производиться из европейских стран и из ПХГ на западе Украины.

"На компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы газа при работе станций в реверсе", - рассказали в компании.

И напомнили, что в январе 2009 года из-за провокационные действия "Газпрома" украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита.

"На тот момент штатных возможностей переключение на реверсный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток", - отметили в "Укртрансгазе".

Также в компании подчеркнули, что на сегодня "Укртрансгаз" внедрил все необходимые технические и регламентные решение для создания надежной реверсной схемы.

"Она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости", - заверили в "Укртрансгаз".

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