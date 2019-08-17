Политика Появилось видео изнутри сгоревшего отеля в Одессе

2019-08-17 11:04 57

Главное управление полиции в Одесской области опубликовало кадры из сгоревшей гостиницы "Токио Стар" в Одессе.

Напоминаем, что в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" в городе Одесса произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. "17 августа в 01:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1-а в гостинице "Токио Стар" на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 3:35, ликвидировать его удалось в 04:32 утра. К тушению пожара были привлечены 50 спасателей и 13 единиц техники.