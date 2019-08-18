Украина Тариф на газ изменится: сколько заплатят украинцы

2019-08-18 13:30 2400

 

В Украине уже осенью перестанут снижаться тарифы на газ. А если евро подорожает, возможно незначительное подорожание до 10%.

Такой прогноз озвучил аналитик Максим Пархоменко. "Повышение цен на него в Европе и, как следствие, в Украине ожидать не стоит. Единственное, что может увеличить цены на газ - это снижение курса евро по отношению к гривне, что может позволить вырасти ему в цене в среднем на +10%. Таким образом, на осенний сезон мы можем ожидать небольшое затишье в нисходящей динамике цен на газ, а при снижении курса евро и небольшой рост цены", – прогнозирует эксперт.

Цены на газ на площадках продолжают снижаться. Стоимость одного МВт на площадке TTF составляет 9,48 евро. При переводе в украинскую систему координат это около 283 грн за 100 кубометров газа.

"Естественным образом, к нему нужно добавить стоимость транспортировки и прочие затраты. Реальная же стоимость газа с поставкой в текущем месяце в Украине без учета НДС будет максимально схожа с ценами ближайшего хаба в Чехии CZ VTP. В данный момент она составляет 3600 гон за 1000 кубометров. Падение цен на газ на европейских хабах, которое было сформировано ранее за счет крайне высокого предложения СПГ и трубопроводного газа", – поясняет аналитик.

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