Политика У Зеленского рассказали, что случится с русскоязычным кино в Украине

2019-08-18 12:30 2064

 

Русскоязычный украинский, с украинскими взглядами, контент дает нам возможность выходить на различные площадки и быть услышанными.

Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк, отвечая на вопрос журналистов о судьбе украинского кинопроизводства.

«Мое мнение таково, что в рамках информационной войны мы не можем только защищаться. Русскоязычный украинский, с украинскими взглядами, контент дает нам возможность выходить на те площадки и быть услышанными»,- говорит Юрий Костюк.

Он подчеркнул, что партия «Слуга народа» выступает за украинский язык, однако для его популяризации стоит немножко изменить инструментарий.

«Почему мы не можем быть примером определенных демократических изменений и процессов для большинства стран постсоветского пространства, но коммуницировать определенные месседжи этим языком, который является понятным тому же Казахстану или Беларуси, или России? Мы — за украинский язык, мы будем его поддерживать, защищать и популяризировать. И мы хотим, чтобы действительно украинский был модным. Мы понимаем, что для этого надо немного изменить инструментарий, который использовался ранее»,- сообщает Костюк.

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