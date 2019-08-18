У Зеленского рассказали, что случится с русскоязычным кино в Украине

Русскоязычный украинский, с украинскими взглядами, контент дает нам возможность выходить на различные площадки и быть услышанными.
Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк, отвечая на вопрос журналистов о судьбе украинского кинопроизводства.
«Мое мнение таково, что в рамках информационной войны мы не можем только защищаться. Русскоязычный украинский, с украинскими взглядами, контент дает нам возможность выходить на те площадки и быть услышанными»,- говорит Юрий Костюк.
Он подчеркнул, что партия «Слуга народа» выступает за украинский язык, однако для его популяризации стоит немножко изменить инструментарий.
«Почему мы не можем быть примером определенных демократических изменений и процессов для большинства стран постсоветского пространства, но коммуницировать определенные месседжи этим языком, который является понятным тому же Казахстану или Беларуси, или России? Мы — за украинский язык, мы будем его поддерживать, защищать и популяризировать. И мы хотим, чтобы действительно украинский был модным. Мы понимаем, что для этого надо немного изменить инструментарий, который использовался ранее»,- сообщает Костюк.