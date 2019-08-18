Украина Украинским учителям повысят зарплату: известно когда и на сколько

2019-08-18 12:00 714

С началом нового учебного года украинские учителя, благодаря Кабинету министров и народным депутатам восьмого созыва, получат немного увеличенную зарплату.

Сотрудники сферы образования, которым не повысили должностные оклады в прошлом году, с сентября будут получать увеличенную на 10% заработную плату, сообщает Hyser со ссылкой на соответствующее постановление правительства «О повышении оплаты труда педагогических работников», которое в июле было подписано народными избранниками.

Отмечается, что повышенный оклад получат работники дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений, чей труд которых оплачивается не из образовательной субвенции из государственного бюджета.

Согласно документу, данное постановление будет реализовано за счет уже утвержденного фонда зарплаты без компенсаций местным бюджетам.