Политика У Зеленского готовят украинцам "сюрприз" с декларациями

2019-08-18 14:00 363

Коснется каждой семьи

В Украине могут ввести посемейное декларирование доходов, которое должно быть более выгодным, чем текущая система налогообложения.

Об этом заявил нардеп от партии "Слуга народа" Данил Гетманцев, которого называют одним из основных претендентов на должность руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, обязательное декларирование доходов будет вводиться через год-два после налоговой амнистии и добровольного декларирования.

"Мы должны сначала отменить возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и т.н. олигархата с использованием низконалоговых юрисдикций. Второе – ввести такое декларирование, которое будет выгоднее для налогоплательщика", – сказал он.

"Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, уплачивая налог за семью в целом. Если, например, у вас есть иждивенцы или льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", – добавил нардеп.

"Например, человек приобретает путевку на отдых в Украину, почему он не может на эту сумму уменьшить налогооблагаемый доход? Государство должно стимулировать такие расходы граждан – и мы это предлагаем сделать", – отметил также Гетманцев.

По его словам, налоговая декларация в идеале должна формироваться налоговой службой по тем источникам информации, которые она имеет (о зарплате человека, об имуществе), и направляться в электронном виде налогоплательщику.

"Но чтобы такой сервис полноценно работал, мы должны интегрировать все реестры. Что уже, кстати, делается, но очень медленно, потому что сами госорганы этому противятся", – сказал он.