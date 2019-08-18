Украина Пенсии по 40 тысяч в Украине: кто получит максимальную надбавку, сенсационные детали

2019-08-19 17:00 23409

Только одна группа украинцев вышедших на пенсию могут рассчитывать на рекордный размер выплат

После того, как в марте повысили пенсии, средняя пенсия в Украине составила немного более, чем 3 тысячи гривен. Но одной категории людей удается получать в несколько раз больше.

СМИ передают, что больше всего получают пенсии чиновники в отставке. Народные депутаты, судьи и другие. В преклонном возрасте выплаты могут достигать более 20 тысяч в месяц. При этом в Украине несколько лет как ввели ограничения на пенсионные выплаты — они не должны быть более 14,97 тысяч гривен.

Обойти данный лимит смогли судьи. Они себе сделали пенсии 40 и более тысяч. К первому апреля уровень их содержания вырос на 54,4%, если сравнивать выплаты с январем текущего года. Размер средней судейской пенсии составляет 44 тысячи гривен. Это в 15 раз больше, чем у среднестатистического украинца.

«В Украине за год, по данным Пенсионного фонда, стало больше на 20 тыс. тех людей, которые получают пенсию более 10 тыс. грн. По состоянию на начало 2019 го их уже почти 140 тыс., что составляет 1,2% от общего количества, тогда как на 1 января прошлого года их было 118 тыс., или 1%. Самые большие пенсии в этой категории — у судей. Далее идут народные депутаты и прокуроры», — выяснил экономист Алексей Дорошенко. Эксперт подытожил, что для того получения максимально высокой пенсии украинцам необходимо работать судьями.

А в это время пенсионеры могут поменять вид выплат. В течении первого квартала такой услугой воспользовались около 500 граждан. Об этом сообщают данные ГУ ПФ в Ровенской области за 2019 год.

Переход с одного вида выплат на другой предоставляется пенсионерам в связи с тем, что в Украине действует несколько видов выплат: по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца и так далее. Одна категория может оказаться выгоднее прочих в финансовом плане. Для определения целесообразности перехода, пенсионерам стоит обратиться в управление Пенсионного фонда Украины и проконсультироваться со специалистами.