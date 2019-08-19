Политика Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов

2019-08-19 18:05 180

 

Документы, которые подписали представители Украины и Израиля, касаются сотрудничества государств в сферах сельского хозяйства, экономики, образования, культуры, а также молодежи и спорта.

19 августа в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялось подписание украинско-израильских двусторонних документов, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

И. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко и Лион подписали соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Израиля о содействии изучению иврита в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях Израиля.

Кроме того, послы двух государств подписали программу сотрудничества в сферах образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль на 2019 – 2022 годы.

Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции Израиля.

19 августа Нетаньяху встретился с Зеленским в Киеве. Это первый визит главы израильского правительства в Украину с 1999 года. В ходе встречи они договорились о расширении зоны свободной торговли между странами на сферу услуг, а также обсудили вопросы безопасности.

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