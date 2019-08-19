Политика Путин заявил, что переговоры с Зеленским "внушают осторожный оптимизм"

2019-08-20 12:30 261

 

В Киевской области полицейские нашли автомобиль, на котором накануне исчезли мать с дочерью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

“Автомобиль „Toyota Rav4“, госномер АИ 2662 ЭЭ, разыскали работники полиции Киевской области на территории Броварского района. В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин. При осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы”, — указано в сообщении.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения Юлии Зайковской и Надежды Головач, пропавших 17 августа, продолжаются.

Как сообщалось ранее, 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота, из Броваров в направлении столицы и исчезли.

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