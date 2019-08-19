Политика Зеленский может подсунуть депутатам неприятный сюрприз

2019-08-20 11:30 906

На сайте президента Украины появилась интереснейшая петиция.

Так, совсем скоро ситуация с дорогим автопарком Верховной Рады может кардинально поменяться, пишет akcenty.

Теперь у депутатов не будет возможности ездить на дорогих автомобилях марки Lexus или же на роскошных Mercedes, так как теперь у них есть все шансы пересесть на отечественный автопром в виде автомобилей ЗАЗ и "Богдан".

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины. Украинцы просят главу государства о небольшом нововведении для депутатов, чтобы они не забывал, чьими слугами они являются.

Так, наши депутаты давно "заелись" и забыли, как живет простой народ. С целью напомнить нашим народным избранникам о жизни простых украинцев, которые не рассекают по утрам и вечером в комфортных люксовых машинах с мигалками, а вынуждены мучатся в душном, старом, переполненном транспорте и была создана эта петиция.

Теперь же, ситуация может стать совершенно иной, так как депутатов опустят с небес на землю.

Как альтернативу чиновникам предложили пересесть на общественный транспорт, ну либо же на автомобили отечественного производства типа ЗАЗ и "Богдан".

Автором петиции является Базик Владимир Иванович. По его мнению, личный транспорт будут выдавать только тем, у кого есть в нем необходимость: люди с физическими недостатками, либо же люди в почетном возрасте.

Петицию зарегистрировали еще 12 августа 2019 года. Для того, чтобы она набрала необходимые 25 тысяч голосов, у нее есть три месяца. На данный момент у петиции около 500 подписей.