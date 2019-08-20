Украина В Минсоцполитики назвали число переселенцев из Крыма и Севастополя

2019-08-20 18:00 324

На материковой части Украины официально на учете состоит 40 733 переселенца из аннексированного Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в отделе организации соцзащиты внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики Украины, сообщает издание Крым.Реалии.

По данным на 15 августа, больше всего внутренне перемещенных лиц из полуострова зарегистрировано в Киеве – 12 750. В Херсонской области – 3902, в Одесской – 3261, во Львовской – 2497. Меньше всего переселенцев из Крыма и Севастополя на части Луганской области – 156 человек.

По состоянию на 19 августа, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 401 447 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.