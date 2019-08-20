Политика Водителей ждет еще одно нововведение при получении прав

2019-08-20 19:00 447

 

В Украине прохождения медосмотра является обязательным условием при получении водительского удостоверения. Однако данная процедура занимает много времени, именно поэтому некоторые водители находят пути для получения этой справки незаконным путем.

Медицинское освидетельствование является обязательным для водителей при получении прав. Ведь плохое самочувствие автомобилиста может сказаться на безопасности дорожного движения. Для получения медицинской справки водителям необходимо пройти ряд врачей, в том числе хирурга, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога и терапевта. Многие водители не хотят тратить время на посещение медучреждения и предпочитают приобрести данную справку. Сейчас это можно сделать даже через социальные сети, не вставая с дивана. Если данный подлог выявят сотрудники полиции, то автомобилист получит штраф и может лишиться водительского удостоверения. Ведь к ответственности за поддельный документ привлекут именно водителя, а не лицо, которое выдало документ. В случае серьезного ДТП, виновником которого станет водитель с поддельной справкой, за подлог понесет ответственность руководство больницы, которая выдала эту справку.

С целью пресечения возможности приобретения поддельной справки Министерство здравоохранения Украины разработало специальный реестр, который вступит в силу с 2020 года. Теперь, чтобы пройти медицинское обследование, необходимо будет получить специальный бланк со штрих-кодом, а для этого нужно будет посетить медучреждение. Данный документ не будет выдаваться другому лицу.

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