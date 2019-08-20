Украина В Украине разработали новую схему поставки реверсного газа из ЕС

2019-08-20 20:30 207

 

Украина налаживает маршрут импорта газа из Румынии через территорию Молдовы.

Технические решения по созданию необходимых мощностей для получения природного газа согласовали специалисты Укртрансгаза и Молдовагаза, сообщает пресс-служба украинского предприятия.

Транзит топлива будет происходить благодаря системе трансбалканских трубопроводов путем реверса, передает Главред.

"Специалисты согласовали модернизацию приграничных газоизмерительных станций ГИС Гребеники (Украина) и ГИС Каушани (Молдова) для работы в реверсном режиме. Украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС Гребеники до конца 2019 года", - рассказали в Укртрансгазе.

Ожидается, что постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год будет создана до 1 января 2020 года. Это обеспечит основную цель проекта – диверсификаци. маршрутов газоснабжения Украины.

"Транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1 - Орловка будет проходить магистральными газопроводами Раздельная – Измаил и Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил", - уточняют на предприятии.

Специалисты отмечают, что для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсификация путей поставок газа повысит надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом потребителей в обеих странах.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

За неделю в Украине утонули 30 человек

2019-08-20 16:00 237

Зеленский определился с важной должностью в новой Раде: уже есть указ

2019-08-20 14:30 516

В Украине вернут обязательный техосмотр: почему авто из ЕС рискуют его "не пережить"

2019-08-20 13:00 1011

В Украине вводят ЖКХ-договоры на отопление и холодную воду – что изменится

2019-08-20 09:00 4455

Еще новости в разделе "Украина"

Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь

2019-08-20 21:30 450

Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных

2019-08-20 21:00 237

В Украине разработали новую схему поставки реверсного газа из ЕС

2019-08-20 20:30 207

"Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России

2019-08-20 20:00 231
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь 2019-08-20 21:30 450
Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных 2019-08-20 21:00 237
В Украине разработали новую схему поставки реверсного газа из ЕС 2019-08-20 20:30 207
"Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России 2019-08-20 20:00 231

Лента

22:00 Ученые: Смартфон истощает интеллектуальные ресурсы мозга
21:30 Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь
21:00 Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных
20:30 В Украине разработали новую схему поставки реверсного газа из ЕС
20:00 "Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России
19:30 Пожар в отеле "Токио Стар": суд принял решение по скандальному владельцу
19:00 Водителей ждет еще одно нововведение при получении прав
18:30 Пенсионный фонд Украины утвердил важный показатель для подсчета пенсий
18:00 В Минсоцполитики назвали число переселенцев из Крыма и Севастополя
17:30 В НБУ назвали причины укрепления гривны к доллару