Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных

Министерство образования Украины составило рекомендательный план на учебный год 2019-2020, согласно плану, школьники получат пять дополнительных выходных дней.
Об этом говорится в сообщении Министерства.
Согласно плану, в частности, количество выходных не может быть больше 30 дней, не считая летние.
Отмечается, что даты каникул каждая школа вправе устанавливать сама.
По рекомендациям Минобразования в 2019-2020 годах каникулы должны пройти:
Осенние: 28 октября — 3 ноября;
Зимние: 23 декабря — 7 января;
Весенние: 23 марта — 29 марта.
Также был опубликован список дополнительных выходных в школах:
14 октября — День защитника Украины;
9 марта — в честь Международного женского дня;
20 апреля— Пасха;
1 мая — День труда;
11 мая — выходной в честь Дня Победы.