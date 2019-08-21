Мир Женщинам Саудовской Аравии впервые разрешили путешествовать без своего мужчины

2019-08-21 13:44 138

В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, касающиеся уравнивания в правах женщин и мужчин. 

Как сообщает Саудовское агентство печати, теперь женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах.

До последнего времени в Саудовской Аравии женщинам любого возраста и мужчинам, не достигшим 21 года, требовалось разрешение опекуна для поездок за рубеж.

В рамках одобренных саудовскими властями поправок женщины также получили право подавать документы и получать загранпаспорта без согласия отвечающего за них члена семьи мужского пола.

Саудовские женщины впервые обрели право самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка, официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака.

Напомним, резкие послабления в общественной сфере королевства начались после прихода к власти в стране Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына − Мухаммеда бен Салмана − наследником престола.

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Мир

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