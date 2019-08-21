Политика У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников

2019-08-21 15:12 33

Офис Президента Украины работает над законопроектом об упрощении трудоустройства и увольнения госслужащих. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы (Гостаможслужбы) Максим Нефедов.

"Сейчас мы наработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) относительно того, чтобы упросить вопросы увольнения и найма на госслужбу", - сообщил Нефедов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, это решение связано с реформой таможенной службы. На данный момент закон о государственной службе не позволяет легко взять на работу или уволить сотрудника, из-за чего реформирование может затянуться.

Напомним, пока пост руководителя таможни оставил только глава Львовской таможни по требованию Зеленского.

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