Политика Россия может выдать Украине пятерых узников Кремля: подробности

2019-08-21 18:00 132

Россия может выдать Украине политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка, сообщил 21 августа источник российского "Интерфакса".

По словам собеседника, пятерых граждан Украины могут передать на родину для отбывания наказания. Источник отметил, что в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры" – выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

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20 августа российская правозащитница и журналистка Виктория Ивлева сообщила, что в СИЗО "Лефортово" в Москве у нее приняли передачи для Балуха, Клиха, Кольченко, Гриба и Карпюка.

В январе 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что в тюрьмах Российской Федерации из-за своих политических убеждений находится более 80 граждан Украины.

Правозащитники сообщали, что по состоянию на 2 мая 2019 года только в аннексированном Крыму по политическим и религиозным мотивам были лишены свободы 86 человек.