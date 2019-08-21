Украина Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости

2019-08-21 16:30 5817

 

Кабинет министров Украины ко Дню Независимости запланировал выплатить денежные премии некоторым категориям населения. К примеру, вознаграждение получат семьяи погибших участников АТО и пострадавших защитников. Общая сумма единовременного пособия, которую выделил Кабмин, составляет 18 миллионов 600 тысяч гривен. Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на правительственный портал.

К Кабинету Министров присоединились и власти Киева. Они также окажут финансовую поддержку отдельным категориям социально незащищенных слоев населения.

Кто и какие суммы получит от Кабинета Министров

- семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;

- 11 бойцов, которые получили инвалидность на Донбассе, получат 5 миллионов 600 тысяч гривен.

По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 430 жителей Киева. Выплаты получат представители 21 льготной категории.

Кто и сколько получит помощи от КГГА

В размере 500 гривен:

дети-сироты и ребята, над которыми установлена опека;

киевляне - члены семей лиц, погибших в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, также семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

киевляне - члены семей лиц, участвовавших и погибших при Антитеррористической операции;

праведники Бабьего Яра;

репрессированные лица;
участники народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;

отцы, матери погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 гривен:

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
лица, являющиеся получателями государственной социальной помощи;
лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

В размере 300 гривен:

киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В размере 290 гривен:

киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 280 гривен:

киевляне, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;

неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лица, являющиеся получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
лица, являющиеся получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением КМУ;

неработающие трудоспособные лица, являющиеся получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лица, являющиеся получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

 

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