Политика Украинских политзаключенных перевели в СИЗО Лефортово - готовят к выдаче

2019-08-22 09:12 177

В московском следственном изоляторе Лефортово подтвердили пребывание у них пятерых украинских политзаключенных.

Как сообщает издание Крым.Реалии, в СИЗО находятся Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко и Роман Сущенко. При этом также ожидается прибытие Павла Гриба.

"Нам об этом устно сказал заместитель начальника СИЗО "Лефортово" по режиму Александр Ханов. Он подтвердил следующих осужденных: это Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко. При этом он сказал, что Гриба нет, хотя для него вчера приняли передачу. Поэтому, скорее всего, если все-таки ему передачку приняли, то он должен быть там", - сообщил член российской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

Встретиться с заключенными представителям наблюдательной комиссии не удалось, так как "заключенные написали заявление об отказе общаться". При этом сами заявления не были продемонстрированы.

 

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