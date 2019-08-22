Политика фото На переговорах в Минске Бессмертного сменил бывший посол в Зимбабве

2019-08-22 11:14 66

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк.

Об этом со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика сообщает Радио Свобода.

Валерий Гребенюк, 1967 года рождения, в 2008-2014 годах был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.

В 2014 году назначен дипломатическим советником СБУ по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы. Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

Напомним, 9 июля Зеленский вернул Бессмертного в переговорную группу по Донбассу . Вероятно, сейчас передумал.

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