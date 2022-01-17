Арестович уволился с должности советника Ермака и с должности спикера украинской делегации в ТКГ из Донбасса

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом он заявил 17 января в комментарии "4 каналу".
По его словам, он уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.
Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальная", и ушел он по "личным причинам".
Отметим, Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года.
С 28 октября 2020 года Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.