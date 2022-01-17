Политика Арестович уволился с должности советника Ермака и с должности спикера украинской делегации в ТКГ из Донбасса

2022-01-17 22:00

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил 17 января в комментарии "4 каналу".

По его словам, он уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальная", и ушел он по "личным причинам".

Отметим, Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса Президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года.

С 28 октября 2020 года Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.