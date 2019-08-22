Украина Стало известно, почему украинцы не ринулись массово скупать подешевевший доллар

2019-08-22 13:44 357

Зміцнення курсу гривні цього літа вперше за багато років не призвело до черг біля обмінників. Про це повідомила начальник управління казначейства Банку Форвард Наталя Шишацька. 

«Раніше, коли курс йшов вгору, фізособи бігли, купували. Курс йде вниз – усі біжать, продають. Зараз різких рухів не було. Абсолютно ті ж обсяги, абсолютно спокійне населення – це гарний чинник», – заявила Наталя Шишацька.

Банкіри вважають, що політика НБУ з викупу валюти при збереженні загального ревальваційного тренда виявилася правильною, оскільки привчає країну до гнучкого курсу.

«Кажуть, що Нацбанк мав бути більш агресивним у скупці валюти. Як банкір я вважаю, що це не зовсім правильно, оскільки це порушувало б принципи Нацбанку про плаваючий курс. Нам необхідно показувати, що наш курс може не тільки девальвувати, але й ревальвувати», – вважає голова правління Піреус Банку Сергій Наумов.

У січні-липні 2019 року НБУ викупив на міжбанку $2,9 млрд, а продав $231,4 млн.

При цьому населення активно продавало валюту в січні-лютому і травні-червні, тоді як перевищення купівлі над продажем готівкової валюти спостерігалося в березні-квітні та липні.

В цілому від початку 2019-го населення продало валюти на $153,5 млн більше, ніж купило.

 

Джерело: Фінансовий клуб

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