Политика Трамп отменяет закон, который считается основой для американской мечты

2019-08-25 12:00 201

Американский лидер планирует рассмотреть вопрос прекращения предоставления американского гражданства детям мигрантов, которые родились на территории США, сообщает Reuters. Напомним, именно эта норма стала лазейкой для многих миллионов человек, которые специально ехали рожать ребенка в США, обеспечив его таким образом американскими свободами, правами и т.п.

Трамп заявил, что уже обсудил этот вопрос со своими советниками. Он считает, что для воплощения задуманного не нужно вносить изменения в Конституцию. Достаточно лишь президентского указа.

"Мы серьезно думаем по поводу права на гражданство для детей мигрантов. Честно говоря, оно смехотворно... Гражданство по праву почвы, то есть перейти границу, родить ребенка и - поздравляю! - ребенок уже гражданин США", - сказал Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что указ президента об отмене гражданства по праву рождения уже находится в разработке.

Стоит отметить, что о таких же планах президент США заявлял и в прошлом году. Тогда он отметил, США являются единственной странной, в которой предоставляют гражданство детям иностранцев по праву рождения.

Отметим, что на данный момент Конституция США гарантирует гражданство любому, кто рождается на территории страны. Таким образом, гражданство получают тысячи детей иностранцев, которые специально приезжают рожать в Соединенные Штаты.

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