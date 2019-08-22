Политика Путин не пройдет: Джонсон кое-что пообещал Зеленскому

2019-08-22 16:30 153

 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Премьер-министр Борис Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом», - говорится в сообщении.

Кроме того, глава британского правительства также поздравил Зеленского с предстоящим Днем Независимости Украины и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что во время саммита G7 во Франции подтвердит позицию о невозможности возвращения РФ в «Большую семерку», пока продолжается оккупация Крыма и невыполнение ею Минских соглашений.

Во время разговора была подчеркнута невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая проходит в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита «Большой Семерки», который состоится 24-26 августа во Франции.

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