Мир Окосел на каникулах: в Китае от частых игр на телефоне мальчик заработал косоглазие

2019-08-22 19:00 135

В Китае девятилетний ребенок окосел из-за ежедневных многочасовых игр на мобильном телефоне, сообщает Asia One.

По информации издания, мальчик провел большую часть летних каникул со смартфоном в руках, пока многие его ровесники проводили каникулы на природе.

Мальчик проводил в телефоне не менее десяти часов каждый день.

К тому времени, пока родители заметили проблему, мальчик значительно окосел.

Врач, который обследовал мальчика, рассказал, что неизвестно, понадобится ли мальчику хирургическое вмешательство для исправления зрения.

Несмотря на это, когда ребенка спросили, сможет ли он на какое-то время прекратить пользоваться своим телефоном, он ответил отрицательно.