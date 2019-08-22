Украина Как определить битую машину по деталям в салоне

2019-08-22 22:00 66

При покупке подержанного автомобиля нужно быть особенно внимательным, ведь велик риск купить машину, которая побывала в ДТП.

В салоне такого автомобиля всегда есть определенные признаки. Прежде всего, при покупке автомобиля на вторичном рынке обратите внимание на то, использовалась ли ранее подушка безопасности на руле. Определить это можно по цвету материала и следах на болтах. Кроме того, вас должна насторожить запаянная или перетянутая кожей передняя панель. Это тоже может указывать на прошлую аварию. Правда, часто следы ремонта передней панели может заметить только специалист. После аварий иногда меняют сиденья.

Присмотритесь к их креплению. Возможно, там вы увидите следы, указывающие, что сиденья меняли. При покупке подержанного автомобиля нужно внимательно присмотреться к стеклам. Если они отличаются друг от друга, спросите, почему их меняли. После аварий практически всегда меняют стекла. Также после аварий часто меняют пластиковые детали. Внимательно осмотрите их. Особое внимание обратите на места их креплений. Признаком участия автомобиля в ДТП являются вытянутые или плохо работающие ремни безопасности.

Бирка с датой выпуска ремня должна соответствовать автомобилю. Опытные водители знают, что на пороге у водительского сиденья со временем появляются потертости. Если автомобиль старый, а потертостей на пороге возле водительского кресла нет, то, видимо, это означает участие в ДТП. В салоне при внимательном осмотре можно найти признаки, указывающие, что автомобиль побывал в ДТП. Покупать его, конечно, не рекомендуется.