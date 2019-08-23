Украина Сегодня празднуем День украинского флага - история нашего дуколора

2019-08-23 12:13 231

В Украине 23 августа отмечают День Государственного флага Украины. Праздник полностью посвящен одному из государственных символов страны. Праздник является государственным, но дополнительный выходной в этот день не предусмотрен.

На общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году. Но украинский желто-голубой флаг имеет древние корни.

Впервые желто-синий флаг упоминается в истории современных территорий Украины как герб Львовской земли. Под ним воевали в Грюнвальдской битве 1410 года.

С XVIII века казаки начали использовать хоругви желтого и голубого цветов, а в 1918 году флагом новой украинской державы стал сине-желтый флаг с синим вверху.

Именно в таком виде символ был описан в постановлении Верховная Рада Украины 28 января 1992 года. Также там было указано, что соотношение ширины флага к его длине должно составлять 2:3.

Традиции празднования:

Третий президент Украины Виктор Ющенко учредил церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине. В честь праздника ежегодно 23 августа в 9:00 проходит торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах и других населенных пунктах страны.
В церемонии часто принимают участие деятели науки и культуры, общественных, и религиозных организаций, политики. Также флаг вывешивают на крупных предприятиях, государственных учреждениях и организации. Поднимают флаги и представители украинской диаспоры в других странах.

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