Политика За арестованного в Грузии Михаила Саакашвили вступился президент Украины

2021-10-14 09:02

Третий президент Украины записал обращение к грузинской нации о важности поддержки Михеила Саакашвили, заточенного в стенах руставской тюрьмы.

Ющенко на своей странице в Facebook призвал помнить о том, что именно реформы Саакашвили позволили Грузии вступить на путь развития.

"Свободная, независимая, демократическая и главное успешная Грузия — России не нужна. Как тогда, так и сейчас. Когда оккупанту оставалось ли 20, то ли 30 км к вашей столице, городу Тбилиси, я вместе с президентом Качиньским, президентом Адамкусом, президентом Эстонии, премьером Латвии, тогда стояли на площади Тбилиси перед Майданом парламента и скандировали один лозунг: «Мы сегодня все грузины, мы сегодня все в Тбилиси, мы не позволим оккупации Грузии. Мы будем стоять на защите вашей столицы». Враг не пришел. Я убежден, что Грузия получила большую победу, которая окрылила миллионы грузин и не только дома, но и по всему миру, и не только грузин", — пишет Виктор Ющенко.

Экс-президент отметил, что в самый кризисный момент независимости Грузии нацию возглавил и удержал на плаву именно Саакашвили.

subscriber subscriber

Еще по теме

Саакашвили признался, зачем на самом деле вернулся в Грузию и что делал четыре дня до ареста

2021-10-14 12:40

Есть первая страна, где из-за данных Pandora Papers запустили процедуру импичмента президенту

2021-10-14 12:23

Минздрав Грузии создаст спецгруппу для отслеживания здоровья заключенного Саакашвили

2021-10-13 12:22

Власти Грузии опровергли заявление его врача о здоровье Саакашвили, уверяют, что с ним все в порядке

2021-10-11 12:12

Еще новости в разделе "Политика"

Есть первая страна, где из-за данных Pandora Papers запустили процедуру импичмента президенту

2021-10-14 12:23

Новый спикер Рады Руслан Стефанчук признал, что не считает необходимым обращать внимание на регламент

2021-10-14 09:40

За арестованного в Грузии Михаила Саакашвили вступился президент Украины

2021-10-14 09:02

Песков рассказал, что нужно Украине для сохранения транзита газа

2021-10-13 21:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Есть первая страна, где из-за данных Pandora Papers запустили процедуру импичмента президенту 2021-10-14 12:23
Новый спикер Рады Руслан Стефанчук признал, что не считает необходимым обращать внимание на регламент 2021-10-14 09:40
За арестованного в Грузии Михаила Саакашвили вступился президент Украины 2021-10-14 09:02
Песков рассказал, что нужно Украине для сохранения транзита газа 2021-10-13 21:20