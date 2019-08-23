Политика С вещами на выход: Супрун не будет работать в новом Кабмине, уже известно имя преемника

2019-08-23 13:14 867

В новом Кабмине министром здравоохранения может стать Олег Петренко, который занимает сейчас должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники ZN.UA, кандидатура Петренко "поддержана экспертным сообществом, американской стороной и одобрена на Банковой".

Петренко возглавляет Национальную службу здоровья Украины с марта 2018 года, когда она была создана в рамках медицинской реформы, проводимой нынешней исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун.

Напомним, Супрун стала и.о. главы министерства в июле 2016 года. На днях нардеп от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что Супрун может сохранить должность в новом Кабмине. Данная новость вызвала волну протестов и возмущения в Соцсетях. Партии Зеленского напомнили об обещании привести новых людей во власть и лишить полномочий неэффективных чиновников, которые работают исключительно ради зарплаты и власти.