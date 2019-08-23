Политика С вещами на выход: Супрун не будет работать в новом Кабмине, уже известно имя преемника

2019-08-23 13:14 867

В новом Кабмине министром здравоохранения может стать Олег Петренко, который занимает сейчас должность главы Национальной службы здоровья Украины. 

Как сообщает со ссылкой на собственные источники ZN.UA, кандидатура Петренко "поддержана экспертным сообществом, американской стороной и одобрена на Банковой".

Петренко возглавляет Национальную службу здоровья Украины с марта 2018 года, когда она была создана в рамках медицинской реформы, проводимой нынешней исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун.

Напомним, Супрун стала и.о. главы министерства в июле 2016 года. На днях нардеп от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что Супрун может сохранить должность в новом Кабмине. Данная новость вызвала волну протестов и возмущения в Соцсетях. Партии Зеленского напомнили об обещании привести новых людей во власть и лишить полномочий неэффективных чиновников, которые работают исключительно ради зарплаты и власти.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский предложил волонтерам и ветеранам АТО выбрать себе министра

2019-08-23 12:45 375

У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников

2019-08-23 08:24 1668

документ Зеленский ночью сделал первое мощное заявление по Крыму, Донбассу и заложникам

2019-08-22 12:15 67752

День Независимости - 2019: Стали известны первые подробности празднования в Киеве

2019-08-21 09:21 1410

Еще новости в разделе "Политика"

С вещами на выход: Супрун не будет работать в новом Кабмине, уже известно имя преемника

2019-08-23 13:14 867

Зеленский предложил волонтерам и ветеранам АТО выбрать себе министра

2019-08-23 12:45 375

Час расплаты настал: кого обяжут вернуть субсидии в бюджет

2019-08-23 11:41 4824

У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников

2019-08-23 08:24 1668
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

С вещами на выход: Супрун не будет работать в новом Кабмине, уже известно имя преемника 2019-08-23 13:14 867
Зеленский предложил волонтерам и ветеранам АТО выбрать себе министра 2019-08-23 12:45 375
Час расплаты настал: кого обяжут вернуть субсидии в бюджет 2019-08-23 11:41 4824
У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников 2019-08-23 08:24 1668

Лента

15:36 На День Независимости в Киеве закрывают две станции метро
КАРТА 14:47 Дожди, жара и холодные ночи - прогноз погоды на праздничные выходные
14:15 Под Одессой целый город остался без воды из-за долга в 170 тыс гривен
13:46 Гривна снова быстро дорожает - курсы доллара и евро ощутимо упали
13:14 С вещами на выход: Супрун не будет работать в новом Кабмине, уже известно имя преемника
12:45 Зеленский предложил волонтерам и ветеранам АТО выбрать себе министра
12:23 Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЕКУ
12:13 Сегодня празднуем День украинского флага - история нашего дуколора
11:41 Час расплаты настал: кого обяжут вернуть субсидии в бюджет
КАРТА 11:12 На Донбассе опять бьют гранатометы и снайперы, ранены двое солдат ВСУ