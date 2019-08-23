Политика Зеленский предложил волонтерам и ветеранам АТО выбрать себе министра

2019-08-23 12:45 375

Владимир Зеленский заявил, что министерство ветеранов не будут ликвидировать. Об этом он заявил во время выступления на встрече с волонтерами и ветеранами.

Более того, президент предложил волонтерам и ветеранам самим выбрать кандидатуру министра.

"Первое и самое главное, Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация, позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. Также мы ждем от вас кандидатуру, я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить Министерство", - заявил Зеленский.

Кроме того, при Офисе президента Украины создается Совет волонтеров и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров.

"Уверяю, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших прав, и все необходимые законы обязательно будут приняты. При Офисе президента Украины создается Совет волонтеров и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров. Украина всегда будет перед вами в долгу и всегда будет помнить об этом, всегда будет помнить каждого из вас, живых и погибших ради Украины. И последнее, вы все Люди с большой буквы и будете для нас равными. У власти больше не будет правильных или неправильных ветеранов, угодных или неугодных волонтеров. Я могу вам гарантировать на 100% одно - наше отношение к вам будет основываться на 3 вещах - это уважение, уважение и еще раз уважение", - заявил глава государства.