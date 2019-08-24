Украина Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Независимости

2019-08-24 08:26 114

 

Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Дня Независимости страны. В Киеве состоится Шествие Достоинства, Марш защитников Украины и много других мероприятий.

Празднование начнется в 9:30 Шествием Достоинства от конца улицы Крещатик до Аллеи Героев Небесной Сотни на Майдане Незалежности.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах на Майдане Независимости в 9:30.

В праздновании на Майдане Независимости примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины. После приветствия Президента Украины начнется праздничный концерт.

Специальным гостем события станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик. Также выступит группа ONUKA, а гимн исполнит Тина Кароль.

Режиссерами мероприятия выступил Алан Бадоев и Елена Коляденко.

В 10:00 начнется Марш защитников Украины от парка им. Тараса Шевченко через Бессарабскую площадь, Крещатик до Майдана Незалежности.

Организаторы Марша защитников Украины приглашают киевлян и гостей города присоединиться к военным, медикам, семьям погибших, волонтерам, и отдать дань уважения всем, кто защищает Украину, и тем, кто положил за нее жизнь.

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